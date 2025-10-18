Prisión para mujer acusada de matar a su madre en Sauces 9; esto se sabe del crimen

Los moradores de Sauces 9 se encuentran conmocionados por el crimen de una mujer.

El juez de flagrancia dictó prisión preventiva para Andreína L. S. por el crimen de su madre, Martha Cecilia S. C. El cuerpo de la mujer fue encontrado descuartizado en el departamento en el que ambas vivían.

La mujer, de 32 años, fue capturada después de que la Policía descubriera, la noche del jueves 16 de octubre del 2025, el cuerpo de su madre desmembrado en la vivienda, ubicada en Sauces 9, norte de Guayaquil.

Según el parte policial, la mujer admitió, en su versión preliminar, haber matado a su madre.

Reportada como desaparecida hace 12 días

La abogada, de 49 años, había sido reportada como desaparecida hace 12 días. Su otro hijo fue quien puso una denuncia ante la Fiscalía al no conocer su paradero después de haber sido vista por última vez el pasado 5 de octubre cuando salió para una reunión de trabajo.

Jairo Burbano, subjefe policial de la zona, indicó que el hijo se comunicó también con el servicio de emergencias ECU 911 porque su hermana no lo dejaba ingresar al departamento en el que ella vivía con su madre.

"Se presume que la hija tuvo algo que ver, porque cuando el hermano fue a visitarla al domicilio, la hija no le permite el ingreso. Él llama porque tiene ya una sospecha de la hermana", explicó el uniformado a los medios de comunicación.

Los vecinos también habían reportado malos olores en la zona y que se escucharon sonidos de herramientas, que atribuyeron a posibles arreglos en la vivienda.

Según la versión de los moradores, después de la desaparición de la abogada su hija empezó a preguntar si habían visto a su madre para recabar indicios de su paradero.

¿Qué se encontró en la vivienda y en el celular?

La Policía allanó el inmueble el jueves y encontró el cadáver descuartizado en una lavadora y en un balde de plástico.

En los informes policiales también se reveló que en el celular de la sospechosa se encontraron fotografías de paquetes de droga y en las búsquedas recientes en el internet había indagado sobre métodos para desaparecer los restos o evitar malos olores de un cadáver.

También, al momento de reportar la desaparición, Andreína habría señalado que su madre había sido secuestrada por una banda y mostrado videos realizados con inteligencia artificial, donde la víctima pedía que no la buscaran.

En la vivienda, los agentes encontraron una sierra eléctrica, siete cuchillos, una amoladora eléctrica, un machete, balanza electrónica y 22.7 gramos de cocaína. Además de un celular, una computadora portátil y una tarjeta bancaria.

La Policía investiga si existen más personas que pudieron haber participado en el crimen. Mientras que la Fiscalía señaló que se dispuso que se revisen las cámaras de seguridad del sector, y la extracción de información del teléfono móvil de la víctima.

En el informe preliminar de la autopsia se reveló que la mujer habría muerto tras ser estrangulada con el cable de un cargador de celular. Luego, desmembraron su cuerpo y cubrieron los restos con sal para retrasar la descomposición.

La mujer estará aislada en la Penitenciaría del Litoral mientras dura la instrucción fiscal. Ella podría enfrentar de 26 a 30 años de cárcel, según lo establece el artículo 140, inciso primero, numerales 1, 2, 5 y 6 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).