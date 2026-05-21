Gobierno anuncia afectación temporal en operación de Coca Codo Sinclair

El Operador Nacional de Elctricidad (Cenace) informó, el jueves 21 de mayo de 2026, que el incremento de sedimentos provocados por la creciente de los ríos que alimentan a Coca Codo Sinclair afectó temporalmente su operación.

Según la información del Gobierno, el sector eléctrico activó acciones operativas y generación adicional para mitigar las afectaciones.

Se prevé reestablecer la operación a la brevedad

Las medidas también se toman para reestablecer las condiciones normales en el menor tiempo posible.

"Las empresas distribuidoras informarán oportunamente sobre los sectores afectados", señala un comunicado de Cenace.