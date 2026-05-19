En 30 años, seis expresidentes salieron de Ecuador y fueron señalados en procesos penales

Lenín Moreno y su esposa acudieron a la audiencia de juicio del caso Sinohydro en la Corte Nacional, el pasado 11 de mayo

Con el regreso de Lenín Moreno para enfrentar el juicio en el caso Sinohydro, son seis expresidentes de Ecuador que han sido señalados en procesos judiciales en los últimos 30 años.

Abdalá Bucarám, Gustavo Noboa, Jamil Mahuad, Lucio Gutiérrez, Rafael Correa y Lenín Moreno abandonaron el país y han sido señalados en procesos judiciales desde 1997 hasta lo que va del 2026.

De ese grupo, cuatro decidieron regresar al país. El caso más reciente el de Lenín Moreno, quien volvió para enfrentar el juicio por presunto cohecho, que arrancó en la Corte Nacional de Justicia el pasado 11 de mayo.

Con el regreso de Moreno, actualmente solo permanecen fuera del país dos exmandatarios con sentencias pendientes por cumplir: Jamil Mahuad y Rafael Correa.

Por otra parte, Lucio Gutiérrez volvió a Ecuador y permaneció encarcelado hasta que fue sobreseído. En el caso de Abdalá Bucaram y Gustavo Noboa regresaron al país luego de que sus procesos judiciales quedaron sin efecto.

Esto fue lo que ocurrió con los seis expresidentes de Ecuador:

Abdalá Bucaram:

Fue el primer expresidente en salir del país tras ser destituido por el Congreso en febrero de 1997 por 'incapacidad mental'. Bucaram se refugió en Panamá y enfrentó procesos por presunto peculado relacionados con los casos de Gastos Reservados y la Mochila Escolar.

Regresó brevemente en 2005 por las garantías que le dio el gobierno de Lucio Gutierrez y volvió definitivamente en 2017, luego de que la justicia declarara prescritos los procesos penales en su contra.

Jamil Mahuad:

Tras su derrocamiento en el año 2000, Mahuad se radicó en Estados Unidos. El exmandatario enfrenta una condena de ocho años de prisión por peculado.

Ese proceso está relacionado con el feriado bancario y el congelamiento de depósitos bancarios de 1999. En diciembre de 2025, la Corte Constitucional ratificó la sentencia en su contra.

Gustavo Noboa:

El expresidente vivió en República Dominicana después de terminar su mandato entre 2000 y 2003. Fue acusado de presunta malversación de fondos y supuesto manejo irregular de la deuda externa por parte del expresidente León Febres-Cordero.

Noboa solicitó asilo político en el país centroamericano. Regresó a Ecuador en 2005, luego de que la justicia anulara las acusaciones en su contra.

Lucio Gutiérrez:

Luego de la denominada 'Rebelión de los Forajidos', en abril de 2005, Gutiérrez salió del país hacia Brasil y posteriormente se trasladó a Colombia.

En octubre del 2025 regresó a Ecuador y permaneció en la Cárcel 4 durante 140 días por un proceso de sedición. Recuperó su libertad en marzo de 2006 tras ser sobreseído por la justicia.

Rafael Correa:

El exmandatario reside en Bélgica desde 2017. La justicia ecuatoriana ratificó una condena de ocho años de prisión e inhabilitación política por 25 años por el delito de cohecho en el denominado caso Sobornos.

En 2022 recibió asilo político con estatus de refugiado en Bélgica, frenando los intentos de extradición desde Ecuador.

Lenín Moreno:

El expresidente regresó al país el pasado 6 de mayo de 2026 para comparecer en el juicio por el caso Sinohydro, donde es investigado junto a otras 20 personas por presunto cohecho relacionado con la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.

Moreno residía en Paraguay desde 2021, donde trabajaba como comisionado de la OEA para temas de discapacidad.