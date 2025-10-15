Gobierno anuncia bono y ayuda humanitaria para afectados por granizada en Cayambe

Una fuerte granizada provocó daños en Cayambe el 14 de octubre del 2025

El cantón Cayambe, de la provincia de Pichincha, resultó afectado por la granizada registrada el martes 14 de octubre del 2025. Alrededor de 1 500 familias registran daños en sus cultivos, según la Secretaría de Riesgos.

Tras recibir la alerta de daños en inmuebles, cultivos y unidades educativas, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) se activó para atender la emergencia.

Como parte de las acciones del Gobierno se dispuso la asistencia humanitaria y la entrega del bono de contingencia. Esta ayuda económica se entregará a las familias damnificadas y que equivale al pago, por una sola vez, del 50% del costo de la canasta familiar vital.

También, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca registrará las afectaciones agropecuarias y elaborará un cronograma de atención prioritaria a las familias afectadas.

Mientras que el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) deberá fortalecer la emisión de alertas por todos los mecanismos para tomar precauciones y anticipar medidas.

De acuerdo al reporte de la Secretaría de Riesgos, la granizada dejó una persona herida, 1 500 familias afectadas en sus cultivos, dos invernaderos afectados y daños en dos unidades educativas.