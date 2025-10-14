Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Quito

Alerta por fuerte lluvia en Quito la tarde de este martes 14 de octubre del 2025

Se pide a la ciudadanía tomar precauciones y a quienes circulan con sus vehículos.

Lluvias en Quito la tarde de este martes 14 de octubre del 2025

Teleamazonas

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

14 oct 2025 - 13:44

Unirse a Whatsapp

El sistema integrado de seguridad ECU 911 alertó la presencia de una fuerte lluvia en Quito la tarde de este martes 14 de octubre del 2025.

La institución señaló que se visualiza presencia de lluvia en varios sectores del centro y norte de la capital, entre ellos:

  • San Blas
  • San Roque
  • Centro Histórico
  • Santa Clara

En un video compartido por el organismo se observa como el sistema de alcantarillado en el paso deprimido de la av. Gran Colombia y Briseño está al máximo de su capacidad y no se abastece con el caudal de la lluvia.

Se pide a la ciudadanía tomar precauciones y a quienes circulan con sus vehículos. 

Te puede interesar