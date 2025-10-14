Alerta por fuerte lluvia en Quito la tarde de este martes 14 de octubre del 2025
Se pide a la ciudadanía tomar precauciones y a quienes circulan con sus vehículos.
Lluvias en Quito la tarde de este martes 14 de octubre del 2025
14 oct 2025 - 13:44
El sistema integrado de seguridad ECU 911 alertó la presencia de una fuerte lluvia en Quito la tarde de este martes 14 de octubre del 2025.
La institución señaló que se visualiza presencia de lluvia en varios sectores del centro y norte de la capital, entre ellos:
- San Blas
- San Roque
- Centro Histórico
- Santa Clara
En un video compartido por el organismo se observa como el sistema de alcantarillado en el paso deprimido de la av. Gran Colombia y Briseño está al máximo de su capacidad y no se abastece con el caudal de la lluvia.
