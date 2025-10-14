Alerta por fuerte lluvia en Quito la tarde de este martes 14 de octubre del 2025

Lluvias en Quito la tarde de este martes 14 de octubre del 2025

El sistema integrado de seguridad ECU 911 alertó la presencia de una fuerte lluvia en Quito la tarde de este martes 14 de octubre del 2025.

La institución señaló que se visualiza presencia de lluvia en varios sectores del centro y norte de la capital, entre ellos:

San Blas

San Roque

Centro Histórico

Santa Clara

En un video compartido por el organismo se observa como el sistema de alcantarillado en el paso deprimido de la av. Gran Colombia y Briseño está al máximo de su capacidad y no se abastece con el caudal de la lluvia.

Se pide a la ciudadanía tomar precauciones y a quienes circulan con sus vehículos.