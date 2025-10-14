Dos viviendas fueron afectadas por caída de granizo en Quito este martes 14 de octubre

Caída de granizo afectó a viviendas en el norte de Quito este 14 de octubre del 2025.

Una fuerte granizada sorprendió la tarde de este martes 14 de octubre del 2025 a la provincia de Pichincha. Viviendas, viveros y vías resultaron afectadas por el fuerte temporal.

Las intensas precipitaciones acompañadas de granizo se registraron desde las 13:00. El Cuerpo de Bomberos de Quito informó que dos casas fueron afectadas por la acumulación de agua lluvia y granizo en el sector de Pisulí.

Los inmuebles, ubicados al noroccidente de Quito, fueron evacuados mientras se retiraba el material y los enseres. Además brindaron atención prehospitalaria a dos personas, que actualmente se encuentran en buen estado de salud.

En las imágenes compartidas se observa como una gran capa de granizo ingresó a los imuebles. Con palas, los bomberos y ciudadanos lograron retirar el material que afectó a los objetos del lugar.

La intensa lluvia y granizada también provocó acumulación de agua en sectores de la capital, como San Blas, San Roque, Centro Histórico y Santa Clara. Además, en la Ruta Viva se reportó un fatal siniestro de tránsito que provocó la muerte de dos personas.

Paola Pabón, prefecta de Pichincha, también informó que el torrencial aguacero afectó a la parroquia Canguahua en el cantón Cayambe, y en Catzuquí de Moncayo, en Quito.

"Nuestros equipos de riesgos, vialidad, riego, eje productivo, participación y Pichincha Humana se encuentran haciendo las evaluaciones para intervenir en las zonas más golpeadas", afirmó Pabón, sin dar más detalles de los daños registrados.

La Prefecta de Pichincha compartió fotografías donde se observan daños en un vivero. Las estructuras colapsaron por la acumulación de granizo.

En Quito se mantiene una alerta meteorológica de lluvias hasta el sábado 18 de octubre del 2025.

De acuerdo al Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Quito se prevén lluvias de variable intensidad y tormentas eléctricas con más fuerza en las zonas de Manuela Sáenz, Calderón, Eugenio Espejo, Eloy Alfaro, La Mariscal y Conocoto, El Quinche, Puembo, Checa, Pifo, Pintag, Nono, Nanegalito, áreas rurales del noroccidente, Pacto y Nanegalito .