Gobierno Nacional y Gobiernos Locales en Ecuador: ¿Qué competencias tiene cada uno?

Los gobiernos nacional y locales tienen diferentes competencias en Ecuador.

El Gobierno Nacional y los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) funcionan en diferentes niveles, según las leyes del Ecuador.

Los GADs funcionan a nivel provincial, cantonal y parroquial. En cada espacio las funciones y competencias son diferentes.

El Gobierno Nacional es encabezado por el Presidente de la República, quien ejerce sus funciones de carácter general a nivel nacional e internacional.

El Gobierno Central tiene competencias exclusivas de rectoría nacional, planificación, regulación y control.

Algunas de las principales atribuciones del Gobierno Central son:

Los GADs tienen autonomía política, administrativa y financiera para gestionar sus territorios y los recursos asignados por parte del Estado.

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) detalla las funciones de cada gobierno autónomo.