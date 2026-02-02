Gobierno Nacional y Gobiernos Locales en Ecuador: ¿Qué competencias tiene cada uno?
La Constitución y las leyes ecuatorianas establecen las competencias de cada nivel de gobierno: nacional, provincial, municipal y parroquial.
Los gobiernos nacional y locales tienen diferentes competencias en Ecuador.
02 feb 2026
El Gobierno Nacional y los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) funcionan en diferentes niveles, según las leyes del Ecuador.
Los GADs funcionan a nivel provincial, cantonal y parroquial. En cada espacio las funciones y competencias son diferentes.
El Gobierno Nacional es encabezado por el Presidente de la República, quien ejerce sus funciones de carácter general a nivel nacional e internacional.
El Gobierno Central tiene competencias exclusivas de rectoría nacional, planificación, regulación y control.
Algunas de las principales atribuciones del Gobierno Central son:
- Defensa nacional, protección interna y orden público.
- Relaciones internacionales.
- Registro de personas, nacionalización de extranjeros y control migratorio.
- Planificación nacional.
- Políticas económica, tributaria, aduanera, arancelaria; fiscal y monetaria; comercio exterior y endeudamiento.
- Políticas de educación, salud, seguridad social, vivienda.
- Áreas naturales protegidas y los recursos naturales.
- Manejo de desastres naturales.
- Las que le corresponda aplicar como resultado de tratados internacionales.
- El espectro radioeléctrico y el régimen general de comunicaciones y telecomunicaciones; puertos y aeropuertos.
- Los recursos energéticos; minerales, hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y recursos forestales.
- El control y administración de las empresas públicas nacionales.
Los GADs tienen autonomía política, administrativa y financiera para gestionar sus territorios y los recursos asignados por parte del Estado.
El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) detalla las funciones de cada gobierno autónomo.
Gobiernos provinciales
- Planificación: Elaborar e implementar el Plan Provincial de Desarrollo y el Plan de Ordenamiento Territorial.
- Vialidad: Construir y mantener el sistema vial provincial (excepto zonas urbanas).
- Gestión Ambiental: Gestionar el ambiente y la ejecución de obras en cuencas y microcuencas.
- Riego: Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego.
- Desarrollo Productivo: Fomentar actividades productivas, especialmente agropecuarias.
- Cooperación: Gestionar la cooperación internacional para proyectos locales.
Gobiernos municipales
- Desarrollo Territorial: Promover el desarrollo sustentable, implementar políticas públicas cantonales y de equidad, e impulsar la economía popular y solidaria.
- Planificación y Control: Establecer el régimen de uso y ocupación del suelo (loteo, división), así como elaborar y administrar catastros inmobiliarios.
- Servicios Públicos: Ejercer la competencia exclusiva de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos y limpieza pública.
- Infraestructura y Vías: Planificar, construir y mantener la vialidad urbana.
- Gestión Ambiental: Controlar la contaminación, preservar los ecosistemas locales y regular el uso de materiales áridos y pétreos en ríos.
- Seguridad y Tránsito: Transitar y controlar el tránsito y transporte público, así como gestionar la prevención y protección contra incendios.
- Atención Social: Fomentar el turismo, el deporte y la cultura, y ejecutar planes de vivienda de interés social.
Gobiernos parroquiales
- Planificación y Desarrollo: Elaborar el plan parroquial de desarrollo y ordenamiento territorial, articulado con el cantonal y provincial.
- Obra Pública y Vialidad: Ejecutar la construcción y mantenimiento de la infraestructura física, espacios públicos y vialidad parroquial rural.
- Gestión Ambiental y Productiva: Fomentar actividades productivas, agropecuarias y la preservación del medio ambiente en su territorio.
- Participación Ciudadana: Implementar mecanismos de participación (asambleas, sillas vacías), promover la organización comunitaria y vigilar la gestión pública.
- Servicios Públicos: Administrar y gestionar los servicios públicos delegados o descentralizados.
- Presupuesto y Rendición de Cuentas: Aprobar el presupuesto parroquial y realizar rendición de cuentas anual.
