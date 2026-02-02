Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Ecuador

Gobierno Nacional y Gobiernos Locales en Ecuador: ¿Qué competencias tiene cada uno?

La Constitución y las leyes ecuatorianas establecen las competencias de cada nivel de gobierno: nacional, provincial, municipal y parroquial.

Los gobiernos nacional y locales tienen diferentes competencias en Ecuador.

GAD Centinela del Cóndor

Autor

Patricia Armijo

Actualizada:

02 feb 2026 - 13:17

El Gobierno Nacional y los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) funcionan en diferentes niveles, según las leyes del Ecuador.

Los GADs funcionan a nivel provincial, cantonal y parroquial. En cada espacio las funciones y competencias son diferentes.

El Gobierno Nacional es encabezado por el Presidente de la República, quien ejerce sus funciones de carácter general a nivel nacional e internacional.

El Gobierno Central tiene competencias exclusivas de rectoría nacional, planificación, regulación y control.

Algunas de las principales atribuciones del Gobierno Central son:

  • Defensa nacional, protección interna y orden público.
  • Relaciones internacionales.
  • Registro de personas, nacionalización de extranjeros y control migratorio.
  • Planificación nacional.
  • Políticas económica, tributaria, aduanera, arancelaria; fiscal y monetaria; comercio exterior y endeudamiento.
  • Políticas de educación, salud, seguridad social, vivienda.
  • Áreas naturales protegidas y los recursos naturales.
  • Manejo de desastres naturales.
  • Las que le corresponda aplicar como resultado de tratados internacionales.
  • El espectro radioeléctrico y el régimen general de comunicaciones y telecomunicaciones; puertos y aeropuertos.
  • Los recursos energéticos; minerales, hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y recursos forestales.
  • El control y administración de las empresas públicas nacionales.

Los GADs tienen autonomía política, administrativa y financiera para gestionar sus territorios y los recursos asignados por parte del Estado.

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) detalla las funciones de cada gobierno autónomo.

  1. Gobiernos provinciales

    • Planificación: Elaborar e implementar el Plan Provincial de Desarrollo y el Plan de Ordenamiento Territorial.
    • Vialidad: Construir y mantener el sistema vial provincial (excepto zonas urbanas).
    • Gestión Ambiental: Gestionar el ambiente y la ejecución de obras en cuencas y microcuencas.
    • Riego: Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego.
    • Desarrollo Productivo: Fomentar actividades productivas, especialmente agropecuarias.
    • Cooperación: Gestionar la cooperación internacional para proyectos locales.

  2. Gobiernos municipales

    • Desarrollo Territorial: Promover el desarrollo sustentable, implementar políticas públicas cantonales y de equidad, e impulsar la economía popular y solidaria.
    • Planificación y Control: Establecer el régimen de uso y ocupación del suelo (loteo, división), así como elaborar y administrar catastros inmobiliarios.
    • Servicios Públicos: Ejercer la competencia exclusiva de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos y limpieza pública.
    • Infraestructura y Vías: Planificar, construir y mantener la vialidad urbana.
    • Gestión Ambiental: Controlar la contaminación, preservar los ecosistemas locales y regular el uso de materiales áridos y pétreos en ríos.
    • Seguridad y Tránsito: Transitar y controlar el tránsito y transporte público, así como gestionar la prevención y protección contra incendios.
    • Atención Social: Fomentar el turismo, el deporte y la cultura, y ejecutar planes de vivienda de interés social.  

  3. Gobiernos parroquiales

    • Planificación y Desarrollo: Elaborar el plan parroquial de desarrollo y ordenamiento territorial, articulado con el cantonal y provincial.
    • Obra Pública y Vialidad: Ejecutar la construcción y mantenimiento de la infraestructura física, espacios públicos y vialidad parroquial rural.
    • Gestión Ambiental y Productiva: Fomentar actividades productivas, agropecuarias y la preservación del medio ambiente en su territorio.
    • Participación Ciudadana: Implementar mecanismos de participación (asambleas, sillas vacías), promover la organización comunitaria y vigilar la gestión pública.
    • Servicios Públicos: Administrar y gestionar los servicios públicos delegados o descentralizados.
    • Presupuesto y Rendición de Cuentas: Aprobar el presupuesto parroquial y realizar rendición de cuentas anual.

