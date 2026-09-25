Gobierno prepara incentivo del 10% para hogares que reduzcan su consumo eléctrico

Juan Carlos Blum anunció en Teleamazonas que Arconel prepara un incentivo de hasta el 10% en la planilla para hogares que reduzcan su consumo eléctrico.

El Gobierno prepara un esquema de incentivos para los usuarios residenciales que logren reducir su consumo de electricidad, lo anunció este viernes 25 de septiembre de 2026 el ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum, durante una entrevista en Teleamazonas.

Según explicó el ministro Blum, la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel) está diseñando el mecanismo que permitiría obtener una reducción de hasta el 10% en la planilla eléctrica .

“Arconel está comenzando a diseñar un plan para dar incentivos desde octubre para el sector residencial para el uso eficiente de la energía” Juan Carlos Blum, ministro de Ambiente y Energía.

¿Quiénes podrían recibir el beneficio?

El ministro explicó que la propuesta está dirigida a los hogares que disminuyen su consumo frente a los períodos utilizados como referencia por el esquema de mayor consumo energético.

El objetivo es premiar el uso eficiente y consciente de electricidad y reducir la demanda residencial.

Blum adelantó que el incentivo se aplicaría durante seis meses, aunque Arconel todavía trabaja en los detalles técnicos que determinarán cómo se comparará el consumo y de qué manera aparecerá el descuento en las facturas.

Por ahora, el ministro no detalló en la entrevista cuánto deberá reducir su consumo cada hogar para acceder al beneficio, cuál será exactamente el período de comparación ni la fecha específica de la primera factura en la que se reflejará el descuento.

El anuncio se produce mientras el Gobierno aplica medidas para administrar la demanda eléctrica y preservar las reservas de los embalses.

En paralelo, grandes consumidores industriales ya participan en esquemas de reducción de carga, autogeneración y reorganización de sus procesos productivos.