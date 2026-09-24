Empresas AV1 y AV2 de Ecuador tendrán nueva tarifa eléctrica desde octubre, según Gobierno

La tarifa para las empresas de consumo AV1 y AV2 cambiará a partir del 1 de octubre.

Las empresas de los segmentos de Alto Voltaje 1 y 2 (AV1 y AV2) tendrán una nueva tarifa eléctrica en Ecuador desde el 1 de octubre de 2026, en medio de las medidas adoptadas para reducir la presión sobre los embalses durante el estiaje.

Juan Carlos Blum, ministro de Ambiente y Energía, explicó este jueves 24 de septiembre del 2026, que el nuevo valor será calculado por la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel) y deberá considerar el costo de las nuevas fuentes de generación, el combustible utilizado y los escenarios de despacho eléctrico previstos para el período de contratación.

Hasta este jueves, la tarifa que pagan estos grandes consumidores bordea los USD 0,12 por kilovatio hora (kWh), según Blum.

El ministro sostuvo que la nueva tarifa es una de las alternativas planteadas para evitar una desconexión permanente de estas empresas del Sistema Nacional Interconectado (SNI).

Barcazas entran en la nueva tarifa eléctrica

Uno de los componentes que incidirá en el cálculo es la generación termoeléctrica de las barcazas.

El Gobierno prevé disponer de 200 megavatios (MW) mediante las embarcaciones Emre Bey y Erin Sultan. Blum aseguró que las unidades comenzaron a despachar electricidad al Sistema Nacional Interconectado (SNI) esta semana.

La electricidad producida por estas unidades es más costosa que la tarifa que actualmente pagan las industrias. Días atrás, Blum había estimado que la generación de las barcazas podía ubicarse entre USD 0,24 y USD 0,44 por kWh.

En declaraciones a la prensa, el ministro aclaró ahora que ese rango no significa necesariamente que ese será el precio final para las empresas. Será la Arconel quien establezca el valor considerando el conjunto de costos y condiciones del sistema.

¿Qué pasa con las desconexiones de las empresas?

Desde el 22 de septiembre, el Gobierno comenzó a aplicar medidas para reducir la demanda de grandes consumidores y preservar las reservas de agua del embalse de Mazar, el principal para la generación eléctrica en Azuay.

Entre las alternativas están la reducción de carga, la autogeneración y cambios en los procesos o jornadas productivas. El Gobierno calcula que las medidas involucran a 185 grandes empresas y unos 3 100 MWh de consumo eléctrico.

Juan Carlos Navarro, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, explicó tras una reunión con autoridades que no existe una sola fórmula para todas las compañías.

“Hay algunas que no pueden parar 24 horas, otras que pueden bajar de ocho a seis horas diarias”, señaló. El objetivo, dijo, es que cada empresa adapte sus operaciones para conseguir una reducción efectiva del consumo.

Según Blum, las medidas adoptadas con el sector productivo ya han permitido observar un ahorro de energía y contribuir al manejo de las reservas de Mazar.

Escenario para empresas AV1 y AV2 cambia en diciembre

El Decreto Ejecutivo 32 establece que los consumidores de Alto Voltaje 1 y Alto Voltaje 2 deberán cubrir su demanda mediante generación propia o mecanismos alternativos, en lugar de depender completamente de la electricidad del sistema público.

La generación contratada mediante las barcazas aparece como una de las opciones para mantener conectadas a estas industrias. Según Blum, desde esa fecha las embarcaciones permitirían que consumidores AV1 y AV2 continúen recibiendo electricidad del sistema bajo el nuevo esquema y pagando el costo correspondiente.

La medida busca reducir el consumo de energía hidroeléctrica durante el estiaje y preservar las reservas de los embalses, mientras Ecuador incorpora generación térmica adicional para cubrir su demanda.