La Selección de Ecuador entrena  en Asia y el DT Gallardo prepara su siguiente desafío ante Japón 

La Selección de Ecuador cumplió una jornada de entrenamiento diferenciada este viernes 25 de septiembre tras su reciente presentación en territorio asiático frente a Corea del Sur y la dura derrota (3-0). El cuerpo técnico de Marcelo Gallardo priorizó la recuperación física y el acondicionamiento integral del plantel, dividiendo al grupo de convocados según la carga de minutos sumada en el compromiso previo disputado en Seúl.

Los futbolistas que actuaron como titulares realizaron labores regenerativas y fisioterapia en el centro de concentración. Figuras habituales de la zaga y el mediocampo tricolor como Pervis Estupiñán, Willian Pacho y Alan Franco completaron rutinas de baja intensidad en gimnasio y zona hídrica con el objetivo de acelerar el restablecimiento muscular.

Por su parte, el grupo de jugadores que no sumaron minutos o ingresaron de cambio saltó al campo de entrenamiento para desarrollar trabajos con balón en espacio reducido, ejercicios de alta intensidad corta y ejercicios de definición.

Esta dinámica busca equiparar los niveles de exigencia física dentro de la nómina y mantener el ritmo competitivo de los elementos de recambio a lo largo de la gira internacional.

La planificación del cuerpo técnico contempla afinar matices tácticos en la zona ofensiva para corregir la efectividad frente al arco rival y fortalecer los circuitos de generación de juego en la mitad de la cancha.

La búsqueda de variantes responde también a las ausencias en la convocatoria, obligando a probar diferentes esquemas tácticos para potenciar el rendimiento colectivo ante rivales de alto bloque defensivo.

Una vez finalizada la sesión de trabajo y la posterior evaluación médica del plantel, la delegación ecuatoriana se alista para completar el traslado hacia Japón, país donde continuará el itinerario de entrenamientos.

La Tri se enfocará en la preparación del segundo choque de esta fecha FIFA ante el seleccionado japonés, encuentro en el que se buscará consolidar el funcionamiento colectivo y probar alternativas en el once estelar.