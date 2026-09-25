¿Habrá apagones?: 'Nadie puede garantizar cómo se comportará el clima', dice ministro Blum

El ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum, informó sobre la situación energética del país

El ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum, se refirió este viernes 25 de septiembre de 2026 a la situación energética de Ecuador, en medio del descenso de la cota de Mazar y las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño.

Durante una entrevista en Teleamazonas, la periodista Liz Valarezo le preguntó si el Gobierno puede garantizar que no habrá apagones ante el escenario actual.

Blum respondió: “Nadie puede garantizar cómo viene el fenómeno de El Niño, ni cómo se va a comportar el clima”.

Sin embargo, aseguró que el Gobierno trabajará para administrar el sistema eléctrico de manera que se mantenga un suministro de energía, especialmente para los hogares y las actividades comerciales.

"Lo que sí podemos garantizar es que vamos a manejar el sistema de la forma más responsable para permitir que los ecuatorianos, sobre todo el sector residencial y comercial, tengan energía confiable", señaló el Ministro

¿Habrá apagones en Ecuador?

Ante la pregunta de si se descartan posibles cortes de luz, el ministro Blum indicó: “Vamos a manejarlo de la mejor manera.

El Ministro añadió: "la ciudadanía debe estar consciente de que los cortes de luz no son para el sector residencial ni siquiera todavía para el sector comercial, sin embargo, debemos entrar en un proceso del uso inteligente de la energía".

El Gobierno hizo un llamado a reducir el consumo energético en el país. “No es tiempo de partidos de indoor en la noche, no es el momento de los conciertos o de los espectáculos”, dijo Blum. Además, pidió que se haga un uso adecuado de la energía eléctrica en los hogares, principalmente en el uso del aire acondicionado.