La Miss Universo, Fátima Bosch, visitará Ambato para la Fiesta de la Fruta y las Flores

La actual Miss Universo, Fátima Bosch, llegará a Ambato, en la provincia de Tungurahua, para participar de la 75 edición de la Fiesta de la Fruta y las Flores, que se desarrollará entre el 14 y el 17 de febrero

Liseth Naranjo, presidenta de la cooperativa Credimas y Héctor Meléndez, rector del Iste (Instituto Tecnológico Superior España), informaron este martes 10 de febrero del 2026 que la reina de belleza llegará a la ciudad por una invitación de la empresa privada.

En una rueda de prensa dieron a conocer que Bosch solicitó “tener contacto con las mujeres”, tal como ha ocurrido en otros países que ha visitado, entre ellos Puerto Rico y República Dominicana.

Naranjo dio a conocer un cronograma sobre las actividades que cumplirá la Miss Universo en Ambato. Se prevé que llegue al Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, la noche del sábado 14 de febrero.

Luego, se prevé que el domingo 15 participe en el Desfile de la Fruta y las Flores, para lo que se ha pedido al Comité Permanente de Fiestas que se entregue un carro alegórico para que la Miss Universo pueda lucirse.

También está previsto que Fátima Bosch realice un recorrido por los puntos más representativos de la ciudad y por la noche participará en la Ronda Nocturnal.

Los organizadores esperan que la Miss Universo también pueda desfilar por las calles de Ambato en la noche, el lunes 16 de febrero desde las 19:00.