Caso Apagón: Juez ordena prisión preventiva para exministro Antonio Goncalves

El juez Marco Rodríguez ordenó prisión preventiva para el exministro de Energía, Antonio Goncalves y para el exgerente de Celec, Fabián Calero en la audiencia instalada este viernes 22 de mayo de 2026.

La Fiscalía pidió prisión preventiva para 21 personas preocesadas en el caso Apagón, por contratos con la empresa Progen.

La audiencia de formulación de cargos se reinstaló la mañana de este viernes para que el juez informe las medidas cautelares para los procesados.

Goncalves asumió el Ministerio de Energía y Minas tras la salida de Andrea Arrobo. Pero solo tres meses después él dejó el cargo en medio de la crisis energética que enfrentaba Ecuador.

Calero era gerente de Celec cuando se concretaron acuerdos con Progen para los proyectos de generación termoeléctrica en Salitral y Quevedo.

Investigación de peculado en caso Apagón

El caso Apagón investiga un presunto delito de peculado relacionado con contratos de emergencia suscritos con Progen Industries LLC.

De acuerdo con Fiscalía, el presunto perjuicio económico al Estado superaría los USD 104 millones.