Estos son los artículos que cada viajero puede ingresar al país sin pagar impuestos
El Servicio Nacional de Aduana redujo la cantidad de licor permitida para ingresar al país por pasajero.
Imagen de viajera ingresando al área de control de equipaje en el aeropuerto de Guayaquil.
Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil
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Fecha de publicación
07 may 2026 - 18:52
Tras el ajuste del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) a la cantidad de licor permitida por viajero para ingresar al país, es importante tener en cuenta qué artículos y su cantidad o medida puede traer sin pagar impuestos.
Revise a continuación la lista y evite contratiempos al arribar al país.
Artículos considerados de uso personal
- Prendas de vestir.
- Artículos de tocador.
- Elementos de aseo personal.
- Joyas, bisutería, adornos personales y adornos para el hogar.
- Libros, revistas, material fotográfico y documentos impresos o manuscritos.
- Alimentos debidamente sellados o empacados al vacío.
- Alimentos y artículos para niños.
- Instrumentos, equipos y herramientas portátiles, propios de la profesión u oficio del pasajero, sean estos nuevos o usados, que justifiquen la actividad con carné profesional, contrato de trabajo u otro documento.
- En el caso de que no sea propio de la profesión u oficio, máximo una herramienta portátil de uso doméstico.
- Vestuario de artistas, compañías de teatro, circos, de uso deportivo u otros. extranjera.
Artículos alusivos a la salud
- Medicamentos con prescripción/receta nacional o extranjera.
- Vitaminas y suplementos alimenticios: máximo 8 kilos.
- Ayudas técnicas para adultos mayores o personas con discapacidad como: sillas de ruedas, muletas, aparatos ortopédicos y similares, equipos necesarios movilización y desenvolvimiento independiente.
- Aparatos de medición de presión arterial, de temperatura y de glucosa: máximo 2 por cada pasajero o grupo familiar.
Licor, cigarrillos, perfumes, maletas y otros artículos
- En caso de pasajeros mayores de 18 años de edad, máximo 3 litros de bebidas alcohólicas, 20 cajetillas de cigarrillos de 20 unidades, 1 libra de tabaco y 25 unidades de habanos o cigarros.
- Máximo 500 mililitros de perfume por pasajero o 1.000 mililitros de perfume por grupo familiar, en frascos nuevos.
- Máximo 2.500 mililitros en total por pasajero o 5.000 mililitros en total por grupo familiar, de cremas, lociones corporales, splash y similares en envases nuevos.
- Maletas, bolsos u otros que sirvan para transportar equipaje.
- Un equipo de acampar, por pasajero o grupo familiar.
- Máximo 2 animales domésticos vivos como mascota. Para mayor información visite: http://www.agrocalidad.gob.ec/mascotas/
- Discos compactos de video, música o datos que puedan ser transportados normalmente por una persona.
- Máximo 2 instrumentos musicales con o sin sus accesorios; y/o máximo 2 accesorios musicales que no estén con su instrumento musical principal.
- Máximo 3 artículos utilizados en deportes distintos y/o sus accesorios que puedan ser transportados normalmente por una persona.
- Juguetes y/o sus accesorios que puedan ser transportados normalmente por una persona.
Artículos eléctricos y electrónicos
- Máximo 6 memorias digitales para cámara fotográfica, computadoras o dispositivos móviles, incluyendo teléfonos celulares.
- Máximo 10 videojuegos, entendiéndose como cassettes, CD o similares.
- Aparatos eléctricos portátiles de cuidado o aseo personal, como: secadora de pelo, plancha de pelo, afeitadora, y similares, una unidad de cada aparato por pasajero o 2 unidades de cada aparato por grupo familiar.
Computadores, televisores y otros relacionados
- Teléfono celular o satelital.
- Cámara fotográfica, videograbadora o filmadora.
- Receptor digital multimedia y/o reproductor de imagen/video o sonido portátiles, de uso doméstico.
- Agenda electrónica u ordenador personal en tableta (tablet).
- Equipo de posicionamiento global portátil (GPS) para uso personal.
- Computador portátil y/o sus periféricos (mouse, audífonos y similares).
- Consola para videojuegos y máximo 2 accesorios, sean estas portátiles o no.
- Reloj inteligente o smartwatch.
- Audífonos inalámbricos.
- Televisor hasta de 60”.
- Monitor de computadora hasta de 32”.
- Computador de escritorio y/o sus periféricos (mouse, audífonos, cámara, teclado, scanner y similares), de uso doméstico.
- Dron, cuyo valor no supere los USD 1 000
- Aparato de proyección y/o pantalla de uso doméstico.
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