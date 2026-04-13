Guayaquil: 30 barrios con corte de agua de ocho horas, conozca horarios y sectores

El martes 14 de abril de 2026, más de 30 barrios ubicados al sur de Guayaquil se quedarán sin agua durante ocho horas.

El anuncio fue emitido por Interagua, que realizará trabajos programados desde las 6:00 hasta las 14:00.

La medida ha generado malestar y reclamos por parte de los ciudadanos, que aseguran que la falta de líquido vital, sumada a los cortes de energía, dificulta sus actividades diarias.

Moradores rechazan cambios de última hora

También rechazan el cambio en la planificación, ya que el corte, inicialmente, estaba programado para el domingo 15 de abril de 2026.

Ante ello, Interagua justificó la modificación de horario señalando la magnitud de una fuga detectada en la ciudadela Coviem.

La empresa de agua asegura que el objetivo de las intervenciones es fortalecer la infraestructura y mejorar la calidad del servicio a mediano y largo plazo.

Conozca los barrios afectados

Sin embargo, moradores de los barrios afectados rechazan el tiempo y los cambios de última hora en los trabajos.

Algunos de los barrios afectados son: Libertad II, Coviem, Los Esteros, Santa Mónica, Jaime Roldós, Amazonas,Jambelí, Las Tejas, Independiente, 25 de Septiembre, 17 de Septiembre, Santiago de Guayaquil y Guayaquil Independiente.

También están: Federación Deportiva del Guayas, Valdivia, Las Terrazas, La Floresta, Los Lirios, Santiaguito de Roldós y diversas zonas de los Guasmos como 9 de Octubre y Brisas del Salado.