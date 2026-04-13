Adultos mayores y niños, los más vulnerables a la ola de calor

Los adultos mayores presentan más riesgos de salud frente a las altas temperaturas en el país.

Las altas temperaturas que soporta la región Litoral y ciudades como Guayaquil detonan varios problemas. Además de los cortes eléctricos, especialistas advierten de riesgos en la salud.

Los adultos mayores y los niños son los más vulnerables. De allí que médicos recomiendan controlar la presión arterial y estar atentos a síntomas, ligados a la deshidratación, como:

Mareo.

Debilidad.

Dolor de cabeza.

Náuseas.

En caso de presentar alguno de estos signos, debe acudir a un doctor.

Las mascotas, otro grupo vulnerable

El calor también afecta a mascotas como perros y gatos. De allí que veterinarios recomiendan no sacarlos a pasear en horarios de altos niveles de radiación solar. El horario ideal es de 06H00 a 07H00 o de 19H00 a 20H00.

Tampoco se debe dejarlos en vehículos cerrados, ya que esto puede detonar problemas de respiración.

Misma recomendación aplica para quienes buscan dormir en vehículos con aire acondicionado, pues se exponen al peligro por la acumulación de monóxido de carbono, fallas mecánicas o calentamiento del motor.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) pronostica temperaturas de 35 grados para la región Litoral, especialmente Guayaquil, con niveles muy y extremadamente altos de radiación solar, hasta el 16 de abril.