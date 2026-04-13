Guayas tendría nuevo viceprefecto este 16 de abril

Imagen de archivo de una sesión del Consejo provincial del Guayas, liderado por la prefecta Marcela Aguiñaga.

El Consejo provincial del Guayas sesionará este 16 de abril de 2026, para designar al nuevo viceprefecto, en reemplazo de Carlos Serrano, quien renunció al cargo el 10 de abril pasado.

El Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad) define el procedimiento para la designación de la nueva autoridad:

Se activa el consejo provincial, presidido por la prefecta e integrado por alcaldes o alcaldesas o concejales o concejalas en representación de los cantones; y, por los presidentes de los gobiernos parroquiales rurales.

La prefecta deberá presentar una terna ante el consejo para designar, de fuera de su seno, al nuevo viceprefecto.

El nuevo viceprefecto estará en funciones hasta culminar el periodo por el que fue electo el titular, es decir hasta el 14 de mayo de 2027.

Esta designación es clave, ya que el nuevo viceprefecto asumirá la Prefectura el próximo 14 de mayo, cuando salga Marcela Aguiñaga, tras su dimisión.

El flamante funcionario ejercerá como prefecto hasta el 14 de mayo de 2027.

Una vez que esto suceda, el consejo debe sesionar nuevamente para escoger a la nueva viceprefecta del Guayas.