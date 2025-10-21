Cierre completo en la av. 25 de Julio por presencia de un auto abandonado en mitad de la vía

Personal de la ATM cerró el paso vehicular y peatonal en la av. 25 de Julio por la presencia de un auto abandonado.

Un vehículo abandonado en mitad de la avenida 25 de Julio causa zozobra en Guayaquil la mañana de este martes 21 de octubre del 2025. Personal del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) realizan tareas para determinar si se trata de un artefacto con explosivos.

Según información preliminar, tres hombres llegaron en dos vehículos a esa zona, abandonaron el automóvil y huyeron en otro. El auto se encuentra ubicado cerca del Hospital del día IESS Sur Valdivia, en sentido hacia el sur de la Urbe.

Las personas que se encontraban en esa casa de salud fueron a evacuadas por personal militar. El perímetro se encuentra cerrado, mientras la Policía realiza las investigaciones para determinar si hay o no explosivos.

La vía se encuentra cerrada completamente al tránsito vehicular y peatonal en la zona. Personal de la Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM), gestionan el tránsito para reducir la congestión que se registra en la zona.

"Es un vehículo de buenas características, abandonado a mitad de la vía en altas horas de circulación", indicó uno de los Policías que se encuentran en la zona.

(Noticia en desarrollo...)