¿Hay gasolina en Guayaquil? Reportan falta de Extra y Ecopaís este 12 de mayo

La incertidumbre por la falta de combustible crece en Guayaquil y ocasiona largas filas de vehículos.

Largas filas de vehículos en busca de gasolina se registraron en Guayaquil desde la mañana de este martes 12 de mayo de 2026.

Varias estaciones de servicio de la ciudad reportaron que solo se vende gasolina Súper.

Mientras tanto, los conductores se desplazan por diferentes sectores en busca del combustible.

Teleamazonas realizó un recorrido por, al menos, una docena de gasolineras y constató que no se vende Extra ni Ecopaís.

Mientras el malestar de los usuarios que busca gasolina persiste, el viceministro de Hidrocarburos, Eduardo Racines, descartó un desabastecimiento de combustibles en el país el lunes, cuando también se registraron largas filas de vehículos en las estaciones de servicio.

“Llamamos a la ciudadanía a mantener la calma. No existe desabastecimiento de combustible en el país", insistió Racines.

También anunció que un buque ingresó a la terminal Tres Bocas, en Guayas, e inició la descarga de 85 000 barriles de diésel prémium para la terminal de Pascuales.