Guayaquil: la construcción del nuevo aeropuerto abre un frente entre el Alcalde y el Gobierno

La ubicación del nuevo aeropuerto en Guayaquil se convirtió en un escenario de medición de fuerzas entre el alcalde Aquiles Alvarez y el Gobierno. El presidente Daniel Noboa en una entrevista radial, la semana pasada, dijo que se impulsa el traslado del proyecto a la parroquia Taura, en Naranjal.

Noboa sostiene que Taura, ubicada a 38 kilómetros de Guayaquil, es la mejor alternativa por su cercanía y facilidad de acceso desde otras provincias. En cambio, el Cabildo porteño mantiene su postura de que el proyecto debe ejecutarse en Daular como ha sido planteado desde sus inicios.

El Alcalde Alvarez se volvió a referir sobre el tema este martes 16 de septiembre. “No tenemos por qué venir y dañar algo que se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo. Guayaquil empezó con el proyecto del nuevo aeropuerto en Daular hace más de 50 años, pasando por dos estudios, uno de 1972 y el otro de 1978. No es un capricho de ninguna de las otras administraciones”, dijo Alvarez

Insistió que la planificación del Municipio se mantendrá y se continuará con la hoja de ruta trazada. “La planificación sigue para nosotros, ellos pueden tener su planificación en Taura. No es de construir un aeropuerto por construir. Hay que analizar el entorno también. Guayaquil tiene todo y Daular tiene todo para que ahí se desarrolle el nuevo aeropuerto”, manifestó.

Sin embargo, el presidente Noboa ya anticipó su opinión al respecto. "Hemos estado conversando con gremios y hemos tenido respuestas favorables de que exista un aeropuerto internacional en Taura. Va a estar cerca de los cuencanos, de la gente de Machala, de Loja y de Guayaquil. Es la misma distancia y con menos tráfico que irse a Daular", señaló en una entrevista radial.