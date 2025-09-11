Organizaciones sociales marcharon en distintas ciudades contra las políticas de Gobierno

Marcha convocada por los Trabajadores, movimientos sociales, en contra de las políticas del Gobierno Nacional.Fotos : API / Rolando Enríquez

Organizaciones sociales y políticas de Ecuador marcharon en distintas ciudades para protestar contra las políticas del presidente Daniel Noboa y defender la institucionalidad de la Corte Constitucional.

Con pancartas, micrófonos y figuras de cartón con la imagen de Daniel Noboa, los miembros del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), de la Unión Nacional de Educadores (UNE), la Central Unitaria de Trabajadores, Conaie, entre otros colectivos, salieron a las calles.

En Quito la concentración se inició desde las 16:00 en la Caja del Seguro, en el norte de Quito, para caminar hacia el centro histórico e intentar llegar al Palacio de Carondelet.

Entre las demandas de los colectivos está la mejora en salud y educación, el rechazo al referéndum y consulta popular y la defensa de la Corte Constitucional. Los asistentes marcharon por la avenida 10 de Agosto, luego tomaron la calle Guayaquil y llegaron hasta la Plaza de Santo Domingo.

Durante todo el trayecto estuvieron guiados por personal de la Policía Nacional. Incluso se desató un pequeño enfrentamiento cuando lo manifestantes intentaron ingresar a la Plaza Grande, pero fueron persuadidos y tomaron su tramo original.

Al llegar a la Plaza de Santo Domingo se presentaron algunos inconvenientes con la Policía Nacional, que lanzó gas lacrimógeno para dispersar a un grupo de manifestantes. En la capital la marcha finalizó pasadas las 18:00.

En Guayaquil y Cuenca también se organizaron marchas. En esas ciudades, los integrantes de los colectivos quemaron los muñecos de cartón en la vía, mientras gritaban consignas en contra del Gobierno.