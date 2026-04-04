Guayaquil: la estructura de Casa Tola se desplomó este sábado 4 de abril del 2026

Parte de la estructura que se cayó en Guayaquil este sábado 4 de abril

A través de las cámaras de videovigilancia se visualizó un colapso estructural de Casa Tola ubicada en las calles 9 de Octubre y Escobedo, en el centro de Guayaquil, este sábado 4 de abril del 2026. Una pared de cerca de 16 metros cuadrados y un pilar cayeron sobre la vereda en la zona.

Agentes de control municipal y de tránsito llegaron hasta el lugar para limitar el acceso en la zona y salvaguardar la seguridad en el perímetro. Según el reporte de las autoridades no se reportaron heridos en el lugar.

La entidad municipal Segura EP informó sobre el desplazamiento de bomberos al sitio y el cierre del paso vehicular para realizar una inspección en el lugar y empezar las tareas de limpieza.

El personal de Urvaseo se desplegó para ejecutar tareas de limpieza en la zona. Representantes del Cuerpo de Bomberos confirmaron que pese a la caída de escombros no se registraron personas heridas. T

Tras la limpieza abrió el paso vehicular. Álex Anchundia, principal de Segura EP, informó que se harán estudio para determinar si los dos sismos que se sintieron en Guayaquil pudieron influir en el colapso de la estructura.