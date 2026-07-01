Guayaquil inicia sus fiestas julianas con pregón cívico y más de 200 eventos por sus 491 años

Las autoridades de Guayaquil inauguraron el Pregon Cívico por las fiestas de Fundación de Guayaquil

Con un pregón cívico realizado en la Plaza Bicentenario, el Municipio de Guayaquil dio inicio este miércoles 1 de julio de 2026 a la agenda de actividades por los 491 años de Fundación de la Ciudad. El acto reunió a autoridades locales, estudiantes y grupos culturales que rindieron homenaje a la Perla del Pacífico.

La ceremonia comenzó con el ingreso de las autoridades municipales a través de una calle de honor conformada por estudiantes de la Academia Naval Illingworth (ANAI), quienes portaban banderas de la institución.

La Plaza Bicentenario, donde se encuentran el monumento a la Bandera y una colección de esculturas de bronce, fue el escenario elegido para marcar el inicio oficial de las celebraciones por el mes de julio.

Autoridades participaron en el pregón

La alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel, encabezó el acto junto con varios concejales y funcionarios municipales. Durante la jornada también hubo presentaciones de danzas tradicionales, acompañadas por la banda municipal.

Las expresiones artísticas dieron paso a un ambiente festivo en el que las autoridades se sumaron a los bailes folclóricos y a los tradicionales gritos de "¡Viva Guayaquil!".

Durante su intervención, Coronel destacó el aporte de los guayaquileños al desarrollo de la ciudad y señaló que el aniversario representa un reconocimiento al trabajo y la resiliencia de sus habitantes.

Más de 200 actividades por el mes juliano

La agenda preparada por el Municipio contempla más de 200 eventos culturales, cívicos, artísticos y turísticos durante julio.

Entre las actividades previstas constan el desfile de carros alegóricos, el desfile estudiantil, pregones barriales, la unción cívica en la Rotonda y una nueva edición de la feria gastronómica Raíces, que se desarrollará en el Centro de Convenciones.

La directora municipal de Turismo y Eventos Especiales, Tahiz Panus, proyectó que las festividades generen un movimiento económico superior a los 6,7 millones de dólares alcanzados durante las celebraciones del año pasado.

Algunos eventos siguen suspendidos

Coronel informó que aún existen más de 30 procesos de contratación suspendidos por el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop). No obstante, aseguró que ya se levantaron varias restricciones que permitirán desarrollar eventos emblemáticos como el Salón de Julio, la feria Raíces y el desfile estudiantil.

Respecto a la sesión solemne por la fundación de Guayaquil, indicó que el proceso administrativo continúa suspendido; sin embargo, ratificó que el acto se realizará el 25 de julio en el Salón de la Ciudad junto con los integrantes del Concejo Cantonal.