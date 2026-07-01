EE.UU. liberó la mitad de las reservas de petróleo previstas para mitigar efectos de la guerra

Estados Unidos redujo sus reservas estratégicas para estabilizar el mercado petrolero.

Estados Unidos liberó más de 89 millones de barriles de petróleo de su reserva estratégica, según datos oficiales publicados el miércoles, la mitad del compromiso asumido para mitigar los efectos del conflicto en Oriente Medio.

Al 26 de junio, la reserva estratégica de petróleo (SPR) contaba con 326 millones de barriles, según la EIA, la agencia de información sobre energía de Estados Unidos, en su nivel más bajo desde 1983.

Washington se comprometió a liberar progresivamente 172 millones de barriles para hacer frente a la ausencia de parte de las exportaciones de hidrocarburos del Golfo, provocada por la guerra desatada a finales de febrero por ataques israelo-estadounidenses contra Irán.

Estados Unidos e Irán mantienen este miércoles conversaciones técnicas indirectas en Catar, tras un protocolo de acuerdo firmado el 17 de junio.

En su informe semanal, la EIA también destaca una nueva caída de las existencias comerciales de petróleo la semana pasada (-3,8 millones de barriles), que las sitúa en un nivel sin precedentes desde 2018.

Las exportaciones cayeron, hasta apenas 4 millones de barriles diarios (mbd), al igual que las importaciones (quedaron en torno a 5,3 mbd).

La producción nacional se mantiene estable, en más de 13 mbd, con las refinerías operando al 96,6% de su capacidad.

La cantidad de productos entregados al mercado interno, indicador implícito de la demanda, repuntó y roza los 21 mbd.