Videos revelan momentos de terror durante asalto a un edificio en el norte de Quito

Cinco hombres armados ingresaron a las oficinas de un edificio en el norte de Quito.

El momento en el que cinco hombres armados ingresaron a las oficinas de un edificio en el norte de Quito el martes 30 de junio de 2026 quedó registrado en las cámaras de seguridad de la empresa afectada.

El hecho violento ocurrió en el edificio Amazonas Parc, en las avenidas Colón y Amazonas, en el norte de Quito. Fuentes policiales indicaron a Teleamazonas que fueron cinco hombres los que ingresaron a las instalaciones en las que funcionan oficinas de diferentes empresas.

Asaltantes se hacen pasar por policías

En las imágenes se ve cómo hombres armados entran a la oficina como clientes, luego uno de ellos saca una pistola y haciéndose pasar por policía, apunta a los trabajadores y les pide que se lancen al piso.

Uno de los asaltantes camina por las oficinas con una pistola apuntando a los trabajadores, les ordena permanecer en el piso y en silencio, e incluso realiza un disparo al aire para amedrentarlos.

Luego camina hacia uno de los cajones, lo abre y saca dinero en efectivo. Según información a la que tuvo acceso Teleamazonas, los armados se llevaron 6 000 dólares en efectivo y tres celulares de los trabajadores.

Formulan cargos contra tres detenidos

La Policía Nacional ingresó con grupos especializados para evitar el delito. Tres de los cinco asaltantes fueron detenidos y trasladados en vehículos de la Policía Nacional hacia la Unidad de Flagrancia.

La audiencia de formulación de cargos se realiza este miércoles 1 de julio de 2026.