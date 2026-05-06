Propuesta de alza de pasaje en Guayaquil se queda sin respaldo en el Municipio

Sesión del Concejo Cantonal del 2 de abril de 2026, presidida por la alcaldesa de Guayaquil subrogante, Tatiana Coronel.

La eventual alza del pasaje en Guayaquil cobró fuerza tras el retiro de las compensaciones a los transportistas urbanos, que otorgaba el Gobierno, y luego de la socialización de un proyecto de ordenanza sobre el tema.

A esto se sumaron las declaraciones de la Federación de Transportadores Urbanos del Guayas (Fetug), cuyo representante anunció un acuerdo sobre tarifas diferenciadas, que van desde USD 0,40 hasta USD 0,50.

Sin embargo, el Municipio descartó el incremento y recordó que la decisión está en manos del Concejo Cantonal. Pero, ¿Existe respaldo a la propuesta?

RC y PSC no apoyarán incremento

El Concejo Cantonal está integrado por ocho ediles de la Revolución Ciudadana, entre ellos Tatiana Coronel de la alianza Reto-RC; seis de Madera de Guerrero-PSC y uno de SUMA.

Desde la RC confirman que no apoyarán ningún aumento del pasaje urbano. "Nosotros como Revolución Ciudadana votará que no al alza de pasajes", aseguró el concejal Arturo Escala a Teleamazonas.

Y responsabiliza del problema al Gobierno por retirar el subsidio al diésel y posteriormente las compensaciones.

En la misma línea se pronunció la concejal Ana Chóez, del PSC. "Nuestra postura es clara: no vamos a apoyar ningún incremento en el pasaje que termine trasladando el peso de la crisis al bolsillo de los ciudadanos".

En declaraciones a Teleamazonas, explicó que el problema del transporte no se resuelve con tarifas más altas, y menos cuando el impacto proviene, en gran medida, de decisiones del Gobierno central.

Asimismo, indicó que el Municipio tiene la responsabilidad de liderar soluciones estructurales, mejorar la calidad del servicio y garantizar eficiencia en el sistema antes de pensar en cobros más altos.

Tanto Escala como Chóez rechazan las reuniones privadas con el gremio de transportistas.

Entre ambos bloques, suman al menos 13 negativas de los 15 ediles. Para aprobar la ordenanza del aumento del pasaje se necesitan al menos ocho votos.