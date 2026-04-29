ATM socializa propuesta que contempla 6 nuevas tarifas de transporte en Guayaquil
El proyecto de ordenanza incluye una tarifa general de USD 0,40 y una ejecutiva de hasta USD 0,50.
El Municipio de Guayaquil comparte con transportistas y ciudadanos proyecto de ordenanza sobre nuevos pasajes urbanos.
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Fecha de publicación
29 abr 2026 - 20:45
El Municipio de Guayaquil, a través de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), socializa el proyecto de ordenanza con las nuevas tarifas del transporte público en la ciudad.
El proyecto está publicado en la página web institucional y estará habilitado hasta las 21H00 del 4 de mayo de 2026. Hasta esa fecha, la ciudadanía podrá hacer sus observaciones al correo info.transporte@atm.gob.ec.
Tarifas de hasta USD 0,50
El proyecto contempla tarifas diferenciadas, según el cumplimiento de condiciones técnicas y de servicio:
- Tarifa General (USD 0,40): Se aplicará a las unidades que certifiquen condiciones de seguridad, confort y servicio.
- Tarifa Ejecutiva (USD 0,45): Aplicable a las unidades que, además, hayan completado la implementación total del Integrador Tecnológico y Operador de Recaudo, en un plazo máximo de 180 días.
- Tarifa Ejecutiva (USD 0,50): Aplicable a unidades que cumplan con todas las condiciones, para lo cual la Dirección de Transporte de la ATM emitirá un informe de verificación de cumplimiento.
- Tarifa Express General: USD 0,30.
- Tarifa Express Ejecutiva: USD 0,40.
- Tarifa preferencial: La mitad de cualquiera de las tarifas anteriores.
Análisis previo
Según la ATM, se desarrollaron espacios de revisión técnica y diálogo los días 17, 25 y 26 de marzo de 2026 con representantes de gremios del transporte urbano.
El análisis establece que el proyecto normativo tiene relación con un ajuste tarifario vinculado a especificaciones técnicas para unidades que deseen incorporar tarifas general, ejecutiva y express, bajo condiciones técnicas y administrativas.
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