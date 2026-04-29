ATM socializa propuesta que contempla 6 nuevas tarifas de transporte en Guayaquil

El Municipio de Guayaquil comparte con transportistas y ciudadanos proyecto de ordenanza sobre nuevos pasajes urbanos.

El Municipio de Guayaquil, a través de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), socializa el proyecto de ordenanza con las nuevas tarifas del transporte público en la ciudad.

El proyecto está publicado en la página web institucional y estará habilitado hasta las 21H00 del 4 de mayo de 2026. Hasta esa fecha, la ciudadanía podrá hacer sus observaciones al correo info.transporte@atm.gob.ec.

Tarifas de hasta USD 0,50

El proyecto contempla tarifas diferenciadas, según el cumplimiento de condiciones técnicas y de servicio:

Tarifa General (USD 0,40): Se aplicará a las unidades que certifiquen condiciones de seguridad, confort y servicio.

Se aplicará a las unidades que certifiquen condiciones de seguridad, confort y servicio. Tarifa Ejecutiva (USD 0,45): Aplicable a las unidades que, además, hayan completado la implementación total del Integrador Tecnológico y Operador de Recaudo, en un plazo máximo de 180 días.

Aplicable a las unidades que, además, hayan completado la implementación total del Integrador Tecnológico y Operador de Recaudo, en un plazo máximo de 180 días. Tarifa Ejecutiva (USD 0,50): Aplicable a unidades que cumplan con todas las condiciones, para lo cual la Dirección de Transporte de la ATM emitirá un informe de verificación de cumplimiento.

Aplicable a unidades que cumplan con todas las condiciones, para lo cual la Dirección de Transporte de la ATM emitirá un informe de verificación de cumplimiento. Tarifa Express General: USD 0,30.

USD 0,30. Tarifa Express Ejecutiva: USD 0,40.

USD 0,40. Tarifa preferencial: La mitad de cualquiera de las tarifas anteriores.

Análisis previo

Según la ATM, se desarrollaron espacios de revisión técnica y diálogo los días 17, 25 y 26 de marzo de 2026 con representantes de gremios del transporte urbano.

El análisis establece que el proyecto normativo tiene relación con un ajuste tarifario vinculado a especificaciones técnicas para unidades que deseen incorporar tarifas general, ejecutiva y express, bajo condiciones técnicas y administrativas.