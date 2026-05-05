Cinco municipios revisan tarifas del pasaje de transporte urbano

El precio del transporte público entra en revisión en varias ciudades del país. La finalización de las compensaciones estatales y el aumento de costos abren el debate sobre nuevos valores del pasaje urbano.

Varios municipios de Ecuador analizan cambios en el costo del pasaje urbano. La discusión se da en ciudades como Guayaquil, Loja, Ambato, Cuenca y Quito.

Fin de compensaciones al transporte

Desde septiembre de 2025, el gobierno de Daniel Noboa implementó una compensación económica entre USD 400 y USD 550 para transportistas tras la eliminación del subsidio al diésel.

La medida estará vigente hasta el 15 de mayo de 2026. Con su finalización, los municipios asumen el análisis de tarifas, acuerdos y posibles incrementos.

Y municipios como Loja y Cuenca ya decidieron cuáles son sus acciones frente a esta realidad.

Loja aprobó un incremento

En Loja, el pasado 27 de abril del 2026, el Concejo Cantonal aprobó una reforma que eleva el costo del pasaje urbano.

La tarifa general pasó de USD 0,30 a USD 0,36 dólares, mientras que el pasaje preferencial subió de USD 0,15 a USD 0,18.

Cabildo dio luz verde

La Ordenanza Nro. 55-2018 que regula el Sistema Intermodal de Transporte Urbano (SITU) fue aprobada con siete votos a favor y cinco en contra y una abstención en el Concejo Municipal.

El cambio forma parte de modificaciones al sistema de transporte ante el aumento de costos operativos.

Guayaquil plantea tarifas diferenciadas

En Guayaquil, transportistas urbanos anunciaron, la tarde del lunes 4 de mayo, un acuerdo con la Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) para ajustar el pasaje.

El pasaje urbano se ha mantenido casi sin cambios durante más de dos décadas. La última revisión se realizó en 2016.

El planteamiento contempla tarifas diferenciadas de USD 0,40, USD 0,45 y USD 0,50 dólares, frente al valor actual de USD 0,30.

Condiciones para el incremento

El ajuste dependerá del cumplimiento de requisitos como la revisión técnica vehicular y mejoras en el servicio.

Según los dirigentes de la Federación de transportistas urbanos de Guayaquil (Fetug), el incremento se implementaría de forma progresiva, con distintas condiciones para cada valor.

Ambato analiza posibles escenarios

En Ambato, el incremento del pasaje aún está en análisis dentro del Concejo Municipal. Hace más de una década el pasaje urbano no se revisa en esta ciudad.

El pasado 10 de marzo concejales debatieron en primera instancia el proyecto de Ordenanza que regula la tarifa de los servicios de transporte público urbano de pasajeros.

Un informe en el que basó la Ordenanza plantea tres valores: una tarifa técnica de USD 0,51 dólares, un punto de equilibrio de USD 0,43 y una tarifa social de USD 0,40.

Sin embargo, también existe una propuesta alternativa que sugiere un pasaje de USD 0,46 dólares.

Quito: transportistas piden incremento a USD 0,65

Por su parte, en el Distrito Metropolitano de Quito, que este martes 5 de mayo amaneció en medio del caos por una reducción de horarios, el debate de un posible incremento parece no encontrar consensos.

El alcalde Pabel Muñoz ha señalado que no existen recursos municipales para subsidiar el pasaje tras el fin del subsidio estatal y tras estos últimos recortes de horario el Alcalde cerró toda posibilidad de negociación y advirtió fuertes sanciones.

Sin embargo, el vocero del transporte intracantonal de Quito, Jorge Yánez, sugirió en el espacio de entrevistas de Teleamazonas, que la tarifa del pasaje debería ser de USD 0,65.

“Si queremos llevarle al tema de tarifa técnica, debería ser de sobre USD 0,65”, aseguró. Sin embargo dijo que se debe tener una tarifa socialmente justa.

Los transportistas señalan que los costos operativos, especialmente el combustible, han aumentado en los últimos años.

"La ciudad debe tener un valor que alcancen a pagar los usuarios. Nosotros consideramos que USD 0,45", sostuvo.

Tras el fin del apoyo estatal, serán los gobiernos locales los encargados de definir las tarifas del transporte urbano.

Cuenca no dio paso al aumento

El Municipio de Cuenca fue otro de los gobiernos locales que debatió un posible incremento en la tarifa del pasaje urbano. Finalmente, decidió en sesión del Concejo Municipal mantener la tarifa vía subsidio local.

Desde el 1 de febrero de 2026, el municipio decidió no subir el pasaje a los usuarios, con ello el pasaje se mantiene en USD 0,30.

Sin embargo, comenzó a pagar una compensación municipal directa de USD 0,10 centavos a las operadoras de transporte bajo estrictos estándares de calidad.