¡EN VIVO! Barcelona vs. Universidad de Chile por la fecha 3 de la Copa Libertadores

A todo o nada en el 'Coloso del Salado'. El Barcelona Sporting Club recibe la noche de este miércoles 29 de abril del 2026, a las 19:00, a la Universidad Católica de Chile en un estadio Monumental que promete ser una caldera, con la obligación innegociable de sumar sus primeros tres puntos para no despedirse prematuramente de la Conmebol Libertadores 2026.

Tras las amargas derrotas ante Cruzeiro y Boca Juniors, el equipo de César Farías se encomienda al olfato goleador de Darío Benedetto para romper una sequía internacional y doblegar a un conjunto 'cruzado' que llega fortalecido tras su reciente golpe en Brasil. En Guayaquil no hay margen para el error: hoy se juega la supervivencia en el Grupo D

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