El pasaje de la Aerovía sube en medio de baja demanda y tras dos días sin operar

Cabinas del sistema de transporte Aerosuspendido Aerovía, que conecta a Durán con Guayaquil.

El sistema de transporte aerosuspendido, Aerovía, de Guayaquil tiene nuevos valores de pasajes.

El Concejo Cantonal aprobó el incremento de la tarifa de USD 0,74 a USD 0,76. Los ediles también aumentaron la tarifa preferencial, que pasa de USD 0,36 a USD 0,38.

Los concejales recordaron que el aumento es parte del mecanismo de revisión tarifaria, que contempla el contrato de concesión firmado en 2017.

Allí se establece ajustes cada dos años, con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Poca demanda y problemas de operación

Desde su operación en 2021, la Aerovía registra una baja de demanda de usuarios, que la misma Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) reconoce. Incluso la calificó de "subutilizada".

Es que durante su primer año de funcionamiento, el servicio de transporte movilizó a 10 000 pasajeros, cuando su capacidad es de 40 000.

A esto se suman las afectaciones por los cortes de energía en el centro de Guayaquil, que la dejaron inoperativa durante dos días.

El sistema costó más de USD 134,5 millones, USD 114,3 millones son del Municipio y los casi USD 20,2 millones restantes, del consorcio Aerosuspendido Guayaquil, conformado por la francesa Poma SAS y la panameña Sofratesa.