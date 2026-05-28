Se normaliza atención en el Registro Civil del sur de Guayaquil

La atención en las oficinas del Registro Civil del sur de Guayaquil se normalizó, la tarde del 28 de mayo de 2026, tras un incendio registrado en sus instalaciones.

Por sorpresa tomó a los usuarios que en el transcurso del 28 de mayo de 2026 acudieron a las oficinas del Registro Civil de la av. 25 de Julio, sur de Guayaquil.

Al llegar a la dependencia, los guardias les comunicaban que la atención estaba suspendida. Esto, luego de un incendio registrado en las instalaciones, la tarde del 27 de mayo.

Los usuarios eran derivados a las oficinas del Registro Civil en la av. 9 de Octubre y Pichincha, así como las que funcionan en el Gobierno Zonal, norte de la urbe.

Según reportes del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, el siniestro afectó a un cuarto que alberga generadores y baterías, lo que cual provocó la interrupción en el servicio.

Luego de varias horas, ya casi al cierre de la jornada laboral, la entidad informó que la atención se había normalizado, y recordó el horario, de lunes a viernes, de 08H00 a 17H00.