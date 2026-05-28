Hallan un cadáver en el edificio Multicomercio de Guayaquil

Fachada del edificio Multicomercio, centro de Guayaquil, luego del incendio del 11 de febrero de 2026.

Un insólito hallazgo ocurrió este 28 de mayo de 2026 en la estructura abandonada del edificio Multicomercio, centro de Guayaquil.

Habitantes del sector alertaron a las autoridades de un mal olor en los alrededores. Personal de la Policía Nacional se trasladó al punto y halló un cuerpo sin vida.

Tras la alerta, Medicina Legal acudió al sitio para retirar el cuerpo.

Pablo Cadena, jefe de Policía del circuito Chile -donde se asienta el inmueble- señaló que la víctima era una persona en situación de calle, presunta consumidora de droga de la zona.

Según información preliminar, el cuerpo del ciudadano presenta cortes considerables en el brazo derecho, a la altura de la muñeca y habría muerto desangrado.

"Al ser una estructura llena de escombros y vidrios rotos, esto representa un peligro para cualquier persona que ingrese", agregó Cadena.

Sin embargo, la causa de la muerte la determinará la autopsia correspondiente.

Este hallazgo se suma a la inseguridad que se vive en la propiedad, donde constantemente se registran saqueos, debido al abandono del predio.