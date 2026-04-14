Camión cargado con camarón se volcó en la vía a la Costa y provocó congestión

Un camión con 10 000 libras de camarón se volcó en la vía a la Costa, este martes 14 de abril de 2026.

Un siniestro de tránsito se registró, la madrugada de este martes 14 de abril de 2026, en Guayaquil, cuando un camión que transportaba camarón se volcó en la vía a la Costa.

El hecho ocurrió cerca de las 05:00, a la altura del kilómetro 13,5, frente a la urbanización Punta Esmeralda, en sentido hacia la avenida del Bombero.

Según los primeros reportes, el vehículo se impactó contra un poste, lo que provocó su volcamiento. Este siniestro causó una fuerte congestión vehicular.

El camión se dirigía desde San Pablo hacia el sector de Mapasingue, donde se ubica la planta de destino, y transportaba aproximadamente 10 000 libras de camarón.

Tras el accidente, gran parte de la carga quedó esparcida sobre la vía. Testigos indicaron que varios conductores y transeúntes aprovecharon la situación para recoger el producto que quedó en la calzada y hurtarlo.

Mientras se realizaban las labores para retirar el vehículo y limpiar la vía. Personal de la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil (ATM) gestionaron el tránsito en el sector, pues hubo fuerte congestión.