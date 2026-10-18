Guayaquil despide al sacerdote Patricio Sánchez durante velorio en la iglesia donde murió

Con restricción a la prensa, se realizó una misa y velorio del padre Patricio Sanchez Molinari, en Guayaquil

La comunidad católica de Guayaquil se reunió este domingo 18 de octubre de 2026 para despedir al padre Patricio Sánchez Molinari, quien falleció un día antes durante una misa en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.

El velorio y la misa se realizaron en la misma iglesia donde ocurrió el accidente. Decenas de personas llegaron al lugar para acompañar a familiares, amigos y miembros de la comunidad religiosa y dar el último adiós al sacerdote.

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El accidente ocurrió durante una misa

Patricio Sánchez Molinari murió el sábado 17 de octubre, mientras celebraba una misa en la parroquia ubicada en las calles José Mascote y Calicuchima, en el centro-sur de Guayaquil.

Durante la ceremonia, un crucifijo de madera de gran tamaño se desprendió de la pared y cayó sobre el sacerdote, quien se encontraba frente al púlpito.

El momento quedó registrado en la transmisión en vivo de la misa. Tras el impacto, los asistentes pidieron ayuda de inmediato y se escucharon gritos solicitando una ambulancia antes de que la transmisión se interrumpiera.

Sánchez Molinari era un sacerdote de origen cuencano y se desempeñaba como párroco de la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.

Su fallecimiento generó consternación entre los feligreses y miembros de la comunidad católica, quienes acudieron al templo para acompañar sus honras fúnebres.

El sacerdote pertenecía a la Congregación del Santísimo Redentor, cuyos integrantes son conocidos como redentoristas.