Gustavo Velásquez fue despedido con música y la banda del colegio Mejía

Familiares, amigos y seguidores acudieron al velorio de Gustavo Velásquez, en el cementerio Monte Olivo.

¡Adiós al Amo de la cumbia! Gustavo Velásquez fue despedido en Quito este miércoles 8 de abril de 2026. Familiares y amigos se reunieron para el último adiós del artista.

La banda de guerra de egresados del colegio Mejía, donde estudió Velásquez, estuvo presente para despedirlo con honores. Los tambores sonaron a un lado del féretro del Amo de la Cumbia.

Esta despedida de la banda de guerra fue un acto emotivo, que recordó el paso de Velásquez por esas filas en su etapa de estudiante. Anécdota que en vida recordaba con amor y orgullo.

Su hijo, Ángel Velásquez, dio unas sentidas palabras ante las personas que asistieron al funeral del Maestro. Su voz entrecortada por el dolor de la partida de su padre, resonó en la sala del Monte Olivo, en el norte de Quito.

"Hoy te despedimos como se despide a los grandes, con lágrimas, con gratitud, con respeto”. Ángel Velásquez

La despedida del Amo de la cumbia se llevó a cabo entre música, cariño y palabras de reconocimiento a su carrera musical y a él como ser humano gentil.

En el Monte Olivo estuvo presente una orquesta para despedir al Amo de la cumbia al son de la música que lo convirtió en inmortal para todo un país.

Gustavo Velásquez falleció este lunes 6 de abril de 2026 luego de seis años de lucha contra un cáncer agresivo.

Sociólogo y abogado de profesión, Velásquez se presentó en escenarios internacionales y nacionales con su inconfundible voz. Integró la orquesta Don Medardo y sus Players desde 1967.

En 1971 formó parte de la orquesta Los Hispanos con su inigualable interpretación de la canción 'Violencia'.

Más adelante estuvo en la orquesta venezolana Billo's Caracas Boys. Luego su carrera como solista despegó, ganando el cariño del público que bailó y lloró junto a sus más grandes éxitos musicales.