Rescatan a familia de gatos que fue abandonada en Carapungo

Bomberos de Quito rescataron a una familia de gatos el martes 2 de junio de 2026.

Lo que comenzó como una alerta por abandono animal terminó en un final feliz. El Cuerpo de Bomberos de Quito rescató a una familia de gatos en un parque de Carapungo, en el norte de la capital.

La emergencia fue reportada cuando ciudadanos alertaron sobre la presencia de varios gatitos abandonados en una caja. Al llegar al lugar, los rescatistas encontraron a la madre y sus crías asustados.

Según informaron los bomberos, la gatita se había subido a un árbol buscando refugio y protección, pero se quedó atrapada, mientras que sus pequeños permanecían en el suelo.

Con técnicas de rescate, el personal logró bajar a la madre y reunirla nuevamente con sus crías. En imágenes también se ve que les dieron de comer.

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Sin embargo, la historia no terminó allí. Tras el rescate, una familia que habita en el sector decidió adoptar a todos los gatos, ofreciéndoles un hogar donde recibirán cuidado, protección y afecto.

El Cuerpo de Bomberos de Quito recordó la importancia de la tenencia responsable de mascotas. La institución dijo que los animales de compañía forman parte de las familias y que abandonarlos nunca debe ser una opción.