Gustavo Velásquez y su amor por el Aucas y La Tri

¡Hay luto en la música ecuatoriana! Gustavo Velásquez falleció este lunes 6 de abril de 2026, luego de una lucha de seis años contra un agresivo cáncer.

"Su legado, su música, su arte y su voz inconfundible serán refugio, pregunta y emoción; un diálogo constante con el alma de quienes encontraron en su voz consuelo, alegría, belleza y verdad", escribió la familia Velásquez Guevara.

El Amo de la Cumbia era un orgulloso auquista, y lo demostraba en sus redes sociales y en los temas que compuso para Sociedad Deportiva Aucas.

Velásquez interpretó dos temas al 'ídolo del pueblo'. 'Mi equipo de corazón' y 'Mi Patrón Aucas', ambos escritos por Ricardo Realpe, compartidos en la extrañable voz de quiteño creador de la cumbia andina.

"El Aucas es lo máximo del mundo. El equipo más querido y popular", cantó Velásquez con su conocido afecto por el equipo Oriental.

En sus redes sociales Velásquez celebró con emoción el primer campeonato nacional del Aucas, en 2022. Allí recordó sus temas al equipo y gritó alegre también el paso de Galíndez al Munidal 2026.

El Aucas despidió a Velásquez, uno de sus más grandes hinchas, con un emotivo mensaje en redes sociales. "Su legado vivirá para siempre en nuestra historia, en nuestra identidad y en el orgullo de ser auquista", escribió el equipo.

Velásquez era también fiel seguidor de La Tri y su camino al Mundial 2026. Con esa pasión futbolera buscó hacer un homenaje a la Selección ecuatoriana con el tema 'El número 12'.

Al son de la cumbia, como no podía ser de otra manera, Velásquez gritó el 'Sí se puede' sin alcanzar a ver a La Tri en el Mundial con más selecciones de la historia.