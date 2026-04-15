Altas temperaturas y radiación solar extrema se mantendrán en el Litoral hasta el 20 de abril

El calor extremo será protagonista en el Litoral ecuatoriano hasta el 20 de abril de 2026.

La ola de calor seguirá con fuerza en el Litoral. Según la nueva alerta del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) las altas temperaturas persistirán entre este 16 y 20 de abril de 2026.

La entidad señala que las provincias con mayor incidencia son Guayas, Manabí, El Oro y Los Ríos, donde las temperaturas alcanzarán los 34 grados centígrados, con una sensación térmica de 40.

Dichas temperaturas prevalecerán entre el final de la mañana y las primeras horas de la tarde.

Niveles extremos de radiación solar

El Inamhi también advierte de niveles extremos de radiación solar durante el mismo periodo.

Explica que estas condiciones responden a la combinación de escasa nubosidad y aire seco del Pacífico, lo que provoca mayor acumulación de calor.

"Este comportamiento se enmarca en una tendencia global, asociada al cambio climático". Vladimir Arreaga, director de Pronósticos del Inamhi

Sin embargo, no se descartan lluvias ocasionales en horas de la tarde y noche en el norte e interior del Litoral. El Inamhi mantendrá el compartamiento climático bajo monitoreo.