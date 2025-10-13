Hallan sin vida a adulto mayor en el río Cuenca este lunes 13 de octubre del 2025

El adulto mayor fue hallado en ropa interior en un río cerca del Hospital del Río

Un cuerpo sin vida de un adulto mayor fue hallado en el río Cuenca la mañana de este lunes 13 de octubre del 2025. La Policía Nacional investiga la identidad de la víctima y las causas de su muerte.

Alrededor de las 08:00, el Cuerpo de Bomberos de Cuenca informó que recuperaron el cadáver del hombre cerca del Hospital del Río. Los equipos de emergencia trasladaron el cuerpo para que se realice la autopsia correspondiente.

Pablo Inga, jefe de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased), indicó que se trata de un adulto mayor de alrededor de 65 a 70 años de edad. Detalló que el hombre es de tez blanca, calvo y tiene barba.

"En la intervención de Criminalística se puede visualizar huellas de arrastre más no de violencia", detalló Inga. También confirmó que no han podido identificarlo porque fue encontrado con ropa interior.

La alerta llegó por un ciudadano, quien se comunicó con el ECU 911 tras observar al cuerpo. De inmediato se coordinó con las entidades de emergencia.

Los bomberos de Cuenca se desplegaron en el río en medio de la fuerte corriente para extraer el cuerpo. Mientras que el personal de la Policía Nacional recopiló indicios del lugar.