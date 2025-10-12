¡Conmoción en Manabí! Asesinan a un hombre durante partido de fútbol este domingo

Un hombre fue asesinado durante un partido de fútbol este domingo.

Hay conmoción en Manabí. Un hombre fue asesinado mientras jugaba un partido de fútbol la tarde de este domingo 12 de octubre de 2025.

El hecho violento se registró en Portoviejo, en el sector de Estancia Vieja, alrededor de las 13:30. Hasta el lugar llegaron hombres armados y atacaron directamente a uno de los jugadores.

La víctima fue identificada como Jonathan, de 30 años de edad. Su cuerpo quedó tendido en la cancha de tierra luego de recibir varios disparos.

Según el reporte de medios locales, testigos señalaron a un hombre que se ubicaba detrás del arco quien disparó directamente al arquero mientras jugaba.

Aunque la víctima intentó huir, los atacantes le propinaron dos disparos más en el tobillo y en la pantorrilla. El hombre cayó en medio de la cancha.

A pesar de las heridas que tenía, un hombre con un fusil se acercó y le disparó varias veces en la cabeza. Según medios locales, el atacante le propinó al menos 20 disparos.

El hombre murió en el campo de juego. La Policía Nacional acudió a la zona para acordonar la escena y realizar el levantamiento del cadáver.

El pánico se apoderó de los moradores de la zona y los asistentes al encuentro deportivo, que buscaron refugio lejos del sitio del crimen.

Los atacantes huyeron en un vehículo tipo SUV a través de un camino de tierra, cerca del canal de riego.

Medios locales recogen que la víctima era padre de familia y deja en la orfandad a una niña de 10 años y un niño de 4. La Policía aún investiga el crimen y las causas.

Sin embargo, no hay personas detenidas por el ataque. Pero se indaga el crimen luego de recolectados los casquillos de bala en la cancha.