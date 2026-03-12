Hallan sin vida a un niño que cayó en una alcantarilla en medio de las lluvias en Guayaquil

Un niño de 11 años fue hallado sin vida luego de caer en una alcantarilla.

El cuerpo sin vida de un niño fue hallado tras caer en una alcantarilla en medio de las fuertes lluvias en Guayaquil. El hallazgo fue hecho por vecinos y familiares la noche del miércoles 12 de marzo de 2026.

Un niño de 11 años cayó en una alcantarilla en medio del aguacero en el noreste porteño, en Flor de Bastión, Bloque 8. Los bomberos de la ciudad realizaron labores de búsqueda durante la noche, pero las suspendieron para continuar en horas de la mañana.

Sin embargo, familiares y amigos decidieron seguir buscando hasta hallar al menor en una de las alcantarillas cercanas. El niño fue hallado sin vida.

Pasadas las 23:00 los vecinos encontraron al niño luego de ir "destapando alcantarilla por alcantarilla y dimos a la última. Ahí estaba Maykel con la cabeza para abajo y el cuerpecito para arriba", dijo a Teleamazonas una de las mujeres que participó en la búsqueda.

Ella también denunció que "vinieron los bomberos los policías y nadie nos quiso ayudar". Mientras que los bomberos de Guayaquil informaron que el menor no tenía signos vitales cuando un paramédico acudió a atenderlo.

El niño cayó alrededor de las 17:00 del miércoles, luego de que las tapas se levataran por le colapso del sistema de alcantarillado por las fuertes lluvias.

Familiares se negaron a que Medicina Legal se lleve el cuerpo del niño y lo están velando en la sala de su casa.