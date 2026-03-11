Alerta por episodios más intensos de lluvias en Ecuador durante marzo de 2026

Las lluvias continuarán en Ecuador y se prevé que se intensifiquen durante marzo.

Seguirá lloviendo en Ecuador. Las precipitaciones podrían intensificarse durante el mes de marzo de 2026, según una alerta del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).

Los análisis del Inamhi indican que los episodios de fuertes lluvias se intensificarán "principalmente en la región Litoral y en las estribaciones occidentales de la cordillera de los Andes".

El incremento de las lluvias responde directamente a que existe mayor temperatura superficial del mar del océano Pacífico oriental, especialmente en la región Niño 1+2, es decir más cerca de la orilla.

Así que se espera que el resto del mes se mantengan las lluvias frecuentes, manteniendo valores normales y por encima de la media. Estas condiciones propiciarán la crecida de ríos y su desbordamiento.