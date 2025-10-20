Un niño quedó atrapado y otros dos resultaron heridos tras deslizamiento de tierra en Alausí

Comuneros y bomberos de Alausí buscan a un niño sepultado por un deslizamiento de tierra.

Un deslizamiento de tierra sorprendió a Alausí, en la provincia de Chimborazo, la tarde del domingo 19 de octubre de 2025.

Tres niños fueron arrastrados por la pendiente mientras pastoreaban animales. Los dos menores fueron hallados con múltiples heridas.

El mayor de los niños, de tan solo nueve años, no ha sido encontrado. Bomberos de Alausí y comuneros del sector de San Francisco emprendieron la búsqueda con palas y picos.

Según medios locales, los niños heridos fueron trasladados al Hospital Básico Alausí para su atención. Uno de ellos fue dado de alta sin mayores complicaciones.

Un centenar de personas se ubicaron en la zona para buscar al niño desaparecido, pero cerca del mediodía de este lunes las labores de búsqueda se suspendieron por la inestabilidad del terreno.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos informó que cerca de las 09:00 se registró un nuevo deslizamiento de tierra en la zona, por lo que aún inspeccionan la estabilidad del terreno para reanudar la búsqueda del niño.

Un trágico deslave enlutó Alausí en 2023, cuando 65 personas fallecieron arrastradas por la tierra, vegetación y rocas que se deslizaron por una pendiente.