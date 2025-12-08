HealthBird anuncia su salida de Ecuador porque hay 'intereses oscuros e inseguridad jurídica'

HealthBird informó que junto a la empresa OneNest se retiran del Ecuador porque que hay 'intereses oscuros' que "no permiten la transformación y modernización tecnológica en el sistema de Salud Pública".

En un comunicado de prensa HealthBird aseguró que no ha suscrito ningún contrato con el Estado para dar sus servicios tecnológicos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

La startup estadounidense que fue fundada en 2021 señaló que firmó un acuerdo comercial con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) para desarrollar un piloto que incluía además del agendamiento de citas, la toma de signos vitales mediante escaneo facial (IA), trazabilidad de medicamentos, registro e histórico de citas médicas y telemedicina asincrónica.

Esta aplicación piloto fue utilizada por ciudadanos y hospitales, pero luego fue retirada por 'solicitud expresa' del Ministerio de Salud Pública a la CNT por temas administrativos y financieros, y no por fallas técnicas, aseguró la empresa.

HealthBird asegura en su comunicado que la compañía no tuvo acceso a la data de ningún ciudadano.

Recordó además que la compañía no ha recibido pago alguno por ninguno de los proyectos presentados tanto al MSP como al IESS, en esta última institución el proyecto estaba valorado en 37,7 millones de dólares, pero no logró ejecutarse.