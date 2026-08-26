Una docena de heridos en sinistro de tránsito de un bus en la vía Jama

Un bus de transporte interprovincial se volcó en la vía Jama, este miércoles 26 de agosto del 2026.

Un siniestro de tránsito se registró la mañana de este miércoles 26 de agosto de 2026 en la vía Jama. El ECU 911 informó que 12 personas resultaron heridas debido a la pérdida de pista de un bus de pasajeros.

La llamada de emergencia ingresó a las 05:26 de este miércoles. Equipos de primera respuesta se trasladaron hasta el km 43 de la vía Jama, pasando la entrada al sector La Cabuya, para brindar atención urgente.

De forma preliminar se inidicó que la causa del siniestro habría sido una pérdida de carril del bus de transporte interprovincial. Sin embargo, las investigaciones determinarán las causas reales.

Unidades del Cuerpo de Bomberos de Jama, Fuerzas Armadas y Policía Nacional gestionaron la emergencia y la movilidad en la escena.

Los heridos fueron trasladados al Hospital Básico de Pedernales y al Centro de Salud de Jama para recibir atención médica.