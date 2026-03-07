Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Hinchas de Barcelona y Emelec se enfrentaron en el centro de Guayaquil antes del clásico

Un grupo de hinchas de Emelec atacó un bus con hinchas de Barcelona que se trasladaban hasta el estadio Monumental Banco Pichincha. 

Mauricio Bayas

07 mar 2026 - 16:53

Un grupo de hinchas de Barcelona y Emelec se enfrentaron en el centro de Guayaquil este sábado 7 de marzo del 2026 en las horas previas al clásico del Astillero, por la fecha 3 del campeonato ecuatoriano de fútbol LigaPro

Los hinchas azules realizaron el denominado plantón para apoyar a los futbolistas. Sin embargo, cerca del lugar de concentración también pasó un bus con hinchas de Barcelona que iban camino al estadio y un grupo de motorizados. 

El cruce entre las dos hinchadas generó tensión entre los transeúntes. Hubo el lanzamiento de piedras y en el cruce también un aficionado de Emelec casi fue atropellado. Incluso terminó encima de un auto pequeño. 

La Policía reforzó la seguridad en el centro de la urbe. Barcelona también emitió un comunicado aclarando que se restringió el ingreso de hinchas azules al estadio Monumental de Guayaquil. 

