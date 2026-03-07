El primer Clásico del Astillero de la LigaPro 2026 se juega este sábado 7 en el Monumental

Clásico del Astillero se juega este sábado en el estadio Monumental Banco Pichincha

Los argentinos Darío Benedetto y Francisco Pizzini, jugadores del Barcelona y Emelec, respectivamente, figuran entre los principales atractivos para el derbi denominado Clásico del Astillero, que se disputará a las 16:30 de este sábado por la tercera fecha de la LigaPro.

Los equipos esperan que la presencia de ambos en el partido de más expectativa de Ecuador les sirva de catapulta para mejorar la racha en la liga local.

¿Cómo llegan los equipos al Clásico?

Barcelona buscará resarcirse de la derrota por 2-1 ante el Deportivo Cuenca que tuvo en la fecha pasada, y Emelec del empate 1-1 ante Delfín.

La derrota ante el Cuenca y el reciente empate de local por 1-1 ante el brasileño Botafogo, por Copa Libertadores, obligará al técnico del Barcelona, el venezolano César Farías, a recurrir a sus principales figuras como Benedetto.

Los toreros estarán también con la mirada puesta en el partido del próximo martes, en el que buscará en Brasil la clasificación a la fase de grupos del torneo internacional.

Emelec, por su parte, buscará ganarle a su tradicional rival para darle alegría a sus seguidores, después de la crisis administrativa, económica y futbolística que lo puso en peligro de perder la categoría en enero pasado y de la que se está recuperando.

Además, el cuadro eléctrico anunció cerca del medio día de este sábado a sus convocados para el derbi.

Posiciones en la tabla

En la tabla de posiciones Barcelona se ubica en la quinta posición con tres puntos ganados.

Por su parte Emelec es el colista en la posición 16 con un partido jugado y -2 puntos.

La tercera fecha comenzó el viernes con el enfrentamiento entre el Delfín y el Guayaquil City, liderado por la exfigura de Barcelona, el argentino Damián Díaz. El Delfín se impuso por la vía del penal 1-0.