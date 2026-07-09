Choque en el norte de Quito: Conductor de bus estaba ebrio

Un bus urbano y un vehículo liviano chocaron en el norte de Quito.

Un choque entre un bus urbano y un vehículo liviano se registró en el norte de Quito, la tarde del miércoles 8 de julio de 2026.

De acuerdo con la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), se aplicó la prueba de aloholemia a ambos conductores y el del bus dio positivo.

El chofer del bus urbano registró 1,47 gramos de alcohol por litro de sangre, según la prueba realizada en el sitio por los agentes de tránsito.

El siniestro ocurrió en la avenida Mariscal Sucre y San Francisco de Rumiurcu, en el norte de Quito.

El bus impactó en la parte posterior y lateral derecha del vehículo SUV de color gris. Por el choque no se registraron personas heridas ni fallecidas.

Sanciones por conducir en estado de embriaguez

En Ecuador conducir en estado de embriaguez se sanciona con una multa económica, prisión y la retención del vehículo por 24 horas, según lo establece el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

De acuerdo con la normativa, si el nivel de alcohol por litro de sangre es de 0,3 a 0,8 gramos, se aplicará multa de un salario básico unificado del trabajador en general (470 dólares), pérdida de cinco puntos en su licencia de conducir y cinco días de privación de libertad.

Si el nivel de alcohol por litro de sangre es mayor de 0,8 hasta 1,2 gramos, se aplicará multa de dos salarios básicos unificados (940 dólares), 10 puntos menos en su licencia de conducir y 15 días de cárcel.

Si el nivel de alcohol por litro de sangre supera 1,2 gramos, se aplicará multa de tres salarios básicos unificados (1 410 dólares), la suspensión de la licencia por 60 días y 30 días de privación de libertad.

Para las o los conductores de vehículos de transporte público liviano o pesado, comercial o de carga el nivel máximo de alcohol es de 0,1 gramos por cada litro de sangre. En caso de exceder dicho límite, la sanción para el responsable será pérdida de 30 puntos en su licencia de conducir y 90 días de cárcel.