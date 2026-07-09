Ataques de EE.UU. en Irán mataron a 14 personas e hirieron a 78 en dos días

Ataques de EE.UU. en Irán ya dejan fallecidos y heridos.

Los ataques estadounidenses contra Irán de los dos últimos días dejaron 14 muertos y 78 heridos, informó este jueves 9 de julio el Ministerio de Salud iraní.

"De los heridos, 47 continúan hospitalizados y el resto ya fue dado de alta tras recibir atención médica", escribió en X Hosein Kermanpur, jefe de relaciones públicas del ministerio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio este miércoles 8 de junio por terminada la tregua con Irán, después de que se reavivaran los enfrentamientos entre ambos países en el Golfo y el estratégico estrecho de Ormuz.

Buscan el control de Ormuz

Esta ruta marítima clave para el comercio mundial de hidrocarburos sigue siendo uno de los principales focos de tensión del conflicto, desencadenado a finales de febrero con la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Teherán quiere controlar el estrecho de Ormuz mediante el cobro de tasas, y ha advertido que atacará a los barcos que no respeten los corredores autorizados.

Desde junio, la república islámica está en negociaciones con Washington para encontrar una solución duradera al conflicto.

"Nos encontramos en un momento delicado en el que se están explorando posibles alternativas a un sistema iraní de peajes o tarifas", dijo a la AFP Andreas Krieg, experto en seguridad del King's College de Londres.

Trump asegura que tregua terminó

"Irán está enviando una señal clara de que no aceptará ninguna alternativa", añadió.

Los bombardeos iraníes contra al menos tres embarcaciones en los últimos días desencadenaron una ofensiva estadounidense contra objetivos en Irán el martes, a la que Teherán respondió atacando países de la región del Golfo, aliados de Washington.

"Por lo que a mí respecta, ha terminado", declaró Trump el miércoles durante la cumbre de la OTAN en Turquía, al ser preguntado sobre si la tregua con Irán seguía en pie.