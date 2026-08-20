Inamhi advierte altas temperaturas en 11 provincias de Ecuador hasta el 23 de agosto

Las altas temperaturas se mantendrán en Ecuador hasta el domingo 23 de agosto.

El calor continuará en varias zonas de Ecuador hasta el domingo 23 de agosto de 2026. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) mantiene una advertencia por el incremento de las temperaturas durante el día, niveles muy altos de radiación ultravioleta y ráfagas de viento en sectores de la Costa, Sierra y Amazonía.

Las condiciones meteorológicas también aumentan la probabilidad de propagación de incendios forestales, debido a la combinación de temperaturas elevadas, menor humedad ambiental, viento y vegetación seca.

La advertencia rige entre el 20 y el 23 de agosto y contempla zonas de 11 provincias del país.

¿En qué provincias habrá más calor?

El Inamhi identifica sectores con mayor riesgo en las tres regiones continentales:

Costa: Manabí, Guayas y El Oro.

Manabí, Guayas y El Oro. Sierra: Carchi, Imbabura, Pichincha y Loja.

Carchi, Imbabura, Pichincha y Loja. Amazonía: sectores orientales de Sucumbíos, Orellana, Napo y Pastaza.

En la Sierra, ciudades como Quito y Loja tendrán jornadas con temperaturas elevadas, mientras que en la Costa el calor alcanzará a ciudades como Guayaquil y Machala.

El comportamiento se relaciona con condiciones atmosféricas que favorecen temperaturas diurnas superiores a las habituales y una mayor exposición a radiación solar.

¿Por qué aumentó el riesgo de incendios forestales?

El escenario meteorológico no solo implica calor. El Inamhi advierte que la combinación de bajo contenido de humedad, masas de aire seco y ráfagas de viento puede favorecer la propagación de incendios, especialmente en sectores donde existe vegetación seca.

La advertencia llega después de varios incendios forestales registrados durante las últimas semanas en distintas zonas del país.

En Calacalí, al norte de Quito, y en sectores de Cotacachi, Imbabura, los incendios afectaron áreas naturales y volvieron a poner en evidencia el riesgo que representa la vegetación seca durante períodos de altas temperaturas.

El Inamhi señala que las condiciones locales de la región Interandina pueden incrementar aún más la posibilidad de propagación del fuego.

Radiación ultravioleta también estará en niveles muy altos

Otro de los factores que deben tomar en cuenta los ciudadanos es la radiación ultravioleta (UV).

El organismo recomienda reducir la exposición directa al sol durante las horas de mayor intensidad, mantener una adecuada hidratación y utilizar medidas de protección frente a la radiación.

También aconseja mantener los espacios interiores frescos y ventilados.Inamhi pide evitar actividades que puedan provocar incendios

Ante el aumento del riesgo, el Inamhi recomienda evitar actividades que puedan generar chispas o fuego en zonas rurales y forestales.

Entre las principales recomendaciones están:

Evitar la exposición directa al sol durante las horas más calurosas.

Mantenerse hidratado.

Utilizar protección adecuada frente a la radiación UV.

Evitar quemas y actividades que puedan generar fuego en áreas rurales.

No arrojar colillas de cigarrillos, fósforos u otros objetos encendidos en zonas con vegetación seca.

Informar a las autoridades si se detecta un incendio forestal.

El organismo recuerda que, en caso de un incendio, la población debe alejarse de la zona de peligro y seguir las instrucciones de las autoridades.